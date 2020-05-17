«Інгулець» готовий піти до суду, якщо сезон в Першій лізі не дограють

На вимушену перерву «Інгулець» пішов четвертим, відстаючи на 2 очки від лідера «Руху».

«Інгулець» (смт Петрове, Кіровоградська обл.) виступає за догравання сезону у Першій лізі. У клубі вважають, що володарів путівки в еліту повинні визначати за спортивним принципом, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Інгулець» послідовно відстоює позицію: догравання чемпіонату - це єдино справедливий спосіб визначення переможця та призерів сезону. Можливий варіант дострокового завершення сезону стане відвертим плювком в бік власників та інвесторів клубів ПФЛ, які вкладають власні зароблені ресурси», - йдеться в заяві клубу.

У клубі не виключають варіант звернення до вищих спортивні інстанції, включно зі Спортивним судом у Лозанні (CAS), якщо турнір достроково завершать.

Нагадаємо, раніше президент «Інгульця» Олександр Поворознюк заявив, що чемпіонат Першої ліги необхідно дограти тим командам, які претендують на вихід в УПЛ.

«Інгулець» посідає четверте місце в Першій лізі, набравши 37 очок і відстаючи на 2 очки від лідера «Руху». Ще три команди («Агробізнес», «Минай», «Оболонь-Бровар») мають рівну кількість очок з командою з Петрове.

Фото: facebook.com/fcingulets