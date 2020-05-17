Ювілейна першість світу з вітрильного спорту в Бразилії скасована

У Сальвадорі (Бразилія) 12-19 грудня планувалося проведення ювілейної, 50-ї молодіжної першості світу з вітрильного спорту в олімпійських класах яхт.

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) на своєму сайті оголосила про скасування регати, незважаючи на грудень проведення.

Раніше були скасовані чемпіонат Європи в класах "49" і "Накра 17", який спочатку планувався на 11-17 травня в італійській Мальчезині, а також фінал Кубка світу в олімпійських класах яхт. Регата мала пройти 14-21 червня в японській Еносімі.

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Нагадаємо, що перенесений чемпіонат світу в класі "Фінн" в іспанській Пальма-де-Майорці з 8-16 травня на жовтень. Крім того, перенесені на невизначений термін чемпіонат світу в класі "470", який міг би завершитися в Пальмі 21 березня, а також афінський чемпіонат Європи в "RS:X" (колишня дата - 10-16 травня). На 9-16 жовтня з 6-23 травня відкладений чемпіонат Європи в "Лазері" і "Лазері радіалі".

Фото: sailing.org.