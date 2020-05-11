Чемпіонат Європи з вітрильного спорту в олімпійських класах в Італії скасували

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) оголосила про скасування через коронавірус чемпіонату Європи в класах "49" і "Накра 17", який спочатку планувався на 11-17 травня в італійській Мальчезині, а потім був перенесений на невизначений термін.

Про це інформує офіційний сайт організації. Раніше був скасований фінал Кубка світу в олімпійських класах яхт. Регата мала пройти 14-21 червня в японській Еносимі. Читайте також: АНОК відклала Всесвітні пляжні ігри до 2023 року Нагадаємо, що відкладений чемпіонат світу в класі "Фінн" в іспанській Пальма-де-Майорці з 8-16 травня на жовтень. Крім того, перенесені на невизначений термін чемпіонат світу в класі "470", який міг би завершитися в Пальмі 21 березня, а також афінський чемпіонат Європи в "RS:X" (попередня дата - 10-16 травня). На 9-16 жовтня з 6-23 травня відкладений чемпіонат Європи в "Лазері" і "Лазері радіалі". Фото: 470 Sailing.org.