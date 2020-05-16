Промоутер Усика влаштовуватиме бої у дворі свого будинку

Едді Гірн планує організувати чотири вечори боксу у липні та серпні.

Промоутер Едді Гірн готується до проведення боксерських поєдинків у дворі свого старого сімейного будинку. Найбільшим боєм в нових умовах може стати зустріч Ділліана Вайта з Олександром Повєткіним, повідомляє dailymail.co.uk.

Штаб промоутерської компанії Matchroom Boxing в Брентвуді розташований в будинку, в якому раніше проживав Баррі Гірн, засновник компанії і батько Едді.

Бої проходитимуть на подвір'ї, загальна територія якого становить 15 соток землі. Вечори боксу організовуватимуть по суботах протягом чотирьох тижнів у липні та серпні.

При цьому Matchroom готується заселяти боксерів і їх команди в готель неподалік, він ж стане центром для тестування на коронавірус.

Нагадаємо, що Едді Гірн працює з українським боксером Олександром Усиком. В кінці березня бій між Усиком і Дереком Чісорою перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.

Фото: dailymail.co.uk