У нас достатньо часу, щоб підготуватися до «Шахтаря» - Фран Соль

Форвард «Динамо» вважає, що його одноклубники повернулися до тренувань у хорошій формі.

Нападник «Динамо» Фран Соль вважає, що футболісти київського клубу зможуть підготуватися до відновлення УПЛ, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Можна скільки завгодно важко тренуватися вдома, але коли ти виходиш на футбольне поле після тривалої перерви, це, як правило, завжди відчувається. Проте, я відчув, що все відточені нами ігрові зв'язки добре збереглися. Всі хлопці демонструють хороший рівень роботи з м'ячем і бачення поля.

У нас цілих два тижні до матчу з «Шахтарем». Думаю, цього часу цілком достатньо, щоб підготуватися на всі сто. З нетерпінням чекаю відновлення ігор. Шкода лише, що це буде зовсім незвичайна гра принципових суперників - без глядачів цей матч відчуватиметься по-іншому», - розповів Соль.

Соль в цьому сезоні зіграв 14 матчів за «Динамо». В активі 28-річного форварда один гол і дві результативні передачі.

Нагадаємо, клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. «Динамо» йде на третьому місці, поступаючись «Зорі» за результатами особистих зустрічей.

Фото: Укрінформ