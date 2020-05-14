До зустрічі з «Динамо» плануємо тренувальний матч – Каштру

За словами головного тренера «Шахтаря», його гравці у задовільному стані.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів клубному сайту про перше тренування команди та контрольні матчі перед грою УПЛ проти «Динамо».

«З самого початку карантину ми щодня спостерігали абсолютно за всіма гравцями і прекрасно знаємо, що вони перебувають у задовільному стані, щоб підготуватися до першого офіційного матчу з «Динамо». Сподіваємося зіграти цей поєдинок вже в кінці травня.

Хлопці не в ідеальних, але в хороших кондиціях, щоб відпрацювати до відновлення чемпіонату. До поєдинку досить часу, щоб гідно показати себе.

У неділю проведемо гру між собою: дві команди, що складаються з наших футболістів. А до зустрічі з «Динамо» плануємо ще один тренувальний матч, щоб хлопці більше адаптувалися до гри», - сказав Каштру.

Нагадаємо, «Шахтар» зіграє з «Динамо» в першому турі після поновлення чемпіонату.

Фото: Укрінформ