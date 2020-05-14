Українська Прем'єр-ліга завершить футбольний сезон 19 липня

У столичному Будинку футболу сьогодні відбулася робоча нарада за участю представників і клубів Української Прем'єр-ліги (УПЛ) та Української асоціації футболу (УАФ), яку представляли перший віце-президент Олег Протасов та директор юридичного департаменту Ігор Грищенко.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, футбольні клуби підтвердили бажання поновити чемпіонат 30 травня, а матчі останнього, 32-го туру провести 19 липня.

"До визначення остаточної дати фіналу Кубку України та дати матчів плей-офф чемпіонату під час наради вирішили повернутися пізніше. Усі ці пропозиції будуть офіційно оформлені й потім надані для затвердження Виконкомом УАФ", - сказав після зустрічі виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Водночас, представники клубів погодилися не поновлювати змагання у молодіжному чемпіонаті України серед команд U-21 та U-19.

Фото: upl.ua.