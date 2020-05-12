Світоліна потрапила в топ-10 тенісисток за загальною кількістю очок в рейтингу з 2010 року

Жіноча тенісна асоціація (WTA) пропонує рейтинг активних тенісисток, які заробили найбільшу кількість очок у світовій класифікації за останнє десятиліття.

Як повідомляє офіційний сайт організації, при підрахунку всіх очок дівчат за останні 10 років WTA склала список 20 найуспішніших тенісисток. Восьму сходинку в цьому рейтингу з активом в 26 164 очки посіла українка Еліна Світоліна.

Особистий рекорд Світоліної в рейтингу WTA - 3-е місце.

Топ-10:

1-е місце: Серена Вільямс - 66 308 очок

2: Петра Квітова - 46 385

3: Симона Халеп - 44 590

4: Анжелік Кербер - 41 090

5: Вікторія Азаренко - 39 235

6: Кароліна Плішкова - 30 207

7: Саманта Стосур - 27 461

8: Еліна Світоліна - 26 164

9: Гарбінє Мугуруса - 26 056

10: Вінус Вільямс - 24 641.

У топ-20 також потрапили Сара Еррані, Світлана Кузнєцова, Карла Суарес Наварро, Анастасія Павлюченкова, Слоан Стівенс, Медісон Кіс, Юлія Гергес, Кікі Бертенс, Андреа Петкович і Ешлі Барті.

Фото: Getty Images.