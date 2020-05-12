Світоліна потрапила в топ-10 тенісисток за загальною кількістю очок в рейтингу з 2010 року
Як повідомляє офіційний сайт організації, при підрахунку всіх очок дівчат за останні 10 років WTA склала список 20 найуспішніших тенісисток. Восьму сходинку в цьому рейтингу з активом в 26 164 очки посіла українка Еліна Світоліна.
Особистий рекорд Світоліної в рейтингу WTA - 3-е місце.
Топ-10:
1-е місце: Серена Вільямс - 66 308 очок
2: Петра Квітова - 46 385
3: Симона Халеп - 44 590
4: Анжелік Кербер - 41 090
5: Вікторія Азаренко - 39 235
6: Кароліна Плішкова - 30 207
7: Саманта Стосур - 27 461
8: Еліна Світоліна - 26 164
9: Гарбінє Мугуруса - 26 056
10: Вінус Вільямс - 24 641.
У топ-20 також потрапили Сара Еррані, Світлана Кузнєцова, Карла Суарес Наварро, Анастасія Павлюченкова, Слоан Стівенс, Медісон Кіс, Юлія Гергес, Кікі Бертенс, Андреа Петкович і Ешлі Барті.
Фото: Getty Images.