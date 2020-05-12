Чемпіонат світу з футзалу ФІФА перенесла на 2021 рік

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) перенесла чемпіонат світу з футзалу на 2021 рік.

Турнір пройде в Литві з 12 вересня по 3 жовтня, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На чемпіонат встигли кваліфікуватися 13 з 24-х команд. Через пандемію коронавірусу відкладені чемпіонат Азії (за його підсумками розіграють п'ять місць на світову першість), КОНКАКАФ (4 місця) та плей-офф відбору європейських команд, які претендують ще на 2 місця.

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Нагадаємо, збірна України посіла останнє місце у групі B еліт-раунду відбору на чемпіонат світу-2020 і не пробився на турнір. Команда Олександра Косенка зіграла унічию із Францією (2:2), поступилася Сербії (2:5) та Іспанії (1:3).

Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини.

Фото: fifa.com.