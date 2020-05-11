«Олександрія» повертається до тренувань

Перед тим, як гравці розпочнуть тренування, їм належить скласти тести на коронавірус.

Завтра, 12 травня, «Олександрія» повернеться до повноцінного тренувального процесу після майже двомісячної перерви через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Перед тим, як гравці розпочнуть тренування, їм належить скласти тести на коронавірус. Поки ж протестовані лише члени тренерського штабу команди - всі виявилися здоровими.

УПЛ і ПФЛ почали розсилати клубам рекомендації по відновленню тренувань. Клубам необхідно дотримуватися санітарних норм і протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, згідно з попереднім планом УПЛ, чемпіонат має поновитися 30 травня. У команд є 2,5 тижні для тренувань. «Олександрія» пішла на вимушену перерву на п'ятому місці турнірної таблиці.

Фото: fco.com.ua