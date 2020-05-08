За тестування футболістів відповідають клуби – УАФ

За словами Олега Протасова, тестування – це рекомендація, а не вимога УАФ.

Віце-президент УАФ Олег Протасов в коментарі Tribuna.com розповів про тестування на коронавірус в командах УПЛ і ПФЛ.

«Відповідальність за тестування буде на клубах. Але підкреслю, що ми розробили саме рекомендації для команд. Ми не можемо від них щось вимагати, наполягати на тесті - це може робити лише профільне міністерство. Тому ці рекомендації я б навіть протоколом не називав», - сказав Протасов.

УПЛ спільно з УАФ і Міністерством охорони здоров'я розробили протокол безпеки для відновлення чемпіонату. Головний пункт протоколу – проведення матчів без глядачів. Також перед кожним матчем футболісти проходитимуть тест на коронавірус.

Сьогодні керівництва УПЛ і ПФЛ почали розсилати клубам рекомендації щодо відновлення тренувального процесу. Старт тренувань футбольних клубів очікується з 12 травня, на наступний день після пом'якшення карантину в Україні.

Нагадаємо, за попереднім планом УПЛ, чемпіонат має поновитися 30 травня. Після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Його перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» на третій позиції, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ