Тимчасові зміни в правилах футболу: відтепер дозволено п’ять замін

Рішення про введення цього правила кожна ліга прийматиме самостійно.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оголосила про внесення тимчасових змін у футбольні правила, повідомляє сайт IFAB.

Командам дозволять робити по 5 замін в одному матчі. Рішення про введення цього правила кожна окрема ліга прийматиме самостійно.

Щоб уникнути затягування часу, клуби зможуть робити заміни три рази за матч і в перерві. Невикористані заміни можна використовувати в додатковий час.

Нове правило можуть застосовувати для вже розпочатих і призупинених через пандемію коронавірусу турнірів, які повинні завершитися до 31 грудня 2020 року.

Нове правило вже офіційно застосовуватимуть в Іспанії - клуби Ла Ліги після відновлення сезону зможуть робити п'ять замін за матч.

Нагадаємо, IFAB займається веденням і регулюванням правил гри в футбол.

Фото: IFAB