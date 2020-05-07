«Сампдорія» і «Фіорентина» повідомили про нові випадки зараження коронавірусом
Укрінформ
Поновлення футбольного чемпіонату Італії під великим питанням.
Стало відомо про нові випадки зараження коронавірусом в клубі італійської Серії А – «Сампдорії», повідомляє офіційний сайт клубу.
Після проведення тестування виявили, що три гравці клубу заразилися коронавірусом. У всіх цих футболістів, імена яких не розголошуються, захворювання протікає без симптомів. Вони поміщені на карантин.
Раніше про шість випадків зараження коронавірусом оголосив ще один клуб італійської Серії А – «Фіорентина».
Нагадаємо, чемпіонат Італії зупинили в березні через пандемію коронавірусу. Терміни поновлення матчів в Серії А поки залишаються невідомими.
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