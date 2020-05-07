УПЛ 15 травня вирішить, як догравати чемпіонат

На онлайн-засіданні також розглянуть питання розширення УПЛ.

УПЛ 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому обговорять, як догравати чемпіонат України. Також розглянуть питання, чи буде розширення УПЛ з 12 до 14 клубів у наступному сезоні, повідомляє Tribuna.com.

Зараз УПЛ спільно з УАФ розробляють протокол безпеки для відновлення національної першості. Робоча група візьме до уваги рекомендації УЄФА та протоколи Німеччини і Італії. Клуби УПЛ хочуть відновити чемпіонат в кінці травня, щоб завершити його в липні. До тренувань команди зможуть повернутися з 11 травня.

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Нагадаємо, ряд клубів запропонували дограти матчі верхньої шістки чемпіонату в Києві. Команди нижньої шістки поки ще не визначилися з місцем проведення своїх матчів. Пріоритетним варіантом вважається Львів, альтернативним - Дніпро.

Фото: сайт УАФ