Бокс: українець Чухаджян уклав контракт з американськими промоутерами

Бокс: українець Чухаджян уклав контракт з американськими промоутерами

Укрінформ
Володар титулу WBA International у напівсередній вазі Карен Чухаджян продовжить кар'єру у США.

24-річний український боксер підписав контракт з американською промоутерською компанією Fighter Locker, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Карен Чухаджян, ласкаво просимо на борт з 14-м номером у рейтингу WBA. Ми горді представляти інтереси відмінного бійця та доброї людини", - заявив боксерський агент Райан Роуч.

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Чухаджян на профі-рингу має 16 перемог (7 - нокаутом) та 1 поразку.

Фото: klitschko-brothers.com.

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