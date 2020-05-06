Бокс: українець Чухаджян уклав контракт з американськими промоутерами
Укрінформ
Володар титулу WBA International у напівсередній вазі Карен Чухаджян продовжить кар'єру у США.
24-річний український боксер підписав контракт з американською промоутерською компанією Fighter Locker, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Карен Чухаджян, ласкаво просимо на борт з 14-м номером у рейтингу WBA. Ми горді представляти інтереси відмінного бійця та доброї людини", - заявив боксерський агент Райан Роуч.
Чухаджян на профі-рингу має 16 перемог (7 - нокаутом) та 1 поразку.
Фото: klitschko-brothers.com.