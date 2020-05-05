Кличко допомагатиме Усику в його підготовці до бою з Чісорою

Володимир зізнався, що готовий до спарингів з Усиком.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розповів mixsport.pro, що проводив спаринги з Олександром Усиком і готовий йому допомагати в підготовці до бою з британцем Дереком Чісорою.

«Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповіді на багато питань. До цього поєдинку Саша готовий. Завжди його підтримую. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому.

Чи будуть спаринги під час підготовки до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека. Але в якості розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно», - розповів Володимир.

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Нагадаємо, в кінці березня бій між Усиком і Чісорою перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.

У жовтні минулого року Олександр дебютував у суперважкій вазі і достроково переміг Чазза Візерспуна.

Фото: сайт братів Кличко