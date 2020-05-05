Сьогодні стартує командний онлайн Кубок націй з шахів за участю сестер Музичук

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) і сайт Chess.com у вівторок, 5 травня, відкривають командний супертурнір - Онлайн Кубок націй.

У першому турі зустрінуться команди Європи і Росії, Індії і США, а також збірні Китаю та "Решти світу", повідомляє Укрінформ.

Україну в шаховому онлайн-турнірі представляють сестри Музичук.

Анна Музичук виступить за збірну Європи, до складу якої увійшли Максим Вашьє-Лаграв (Франція), Левон Аронян (Вірменія) та Аніш Гірі (Голландія); запасні - Ян-Кшиштоф Дуда (Польща) і Нана Дзагнідзе (Грузія).

Партнерами Марії Музичук в команді "Решти світу" будуть Теймур Раджабов (Азербайджан), Аліреза Фірузджа (Іран) та Амін Бассем (Єгипет); запасні - Хорхе Корі (Перу) і Динара Садуакасова (Казахстан).

Онлайн Кубок націй пройде в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.