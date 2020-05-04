Це визнання успішного виступу 18-річної Ярослави Магучіх на дорослому чемпіонаті світу-2019.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання Заслуженого майстра спорту України - найвище спортивне звання країни, повідомляє Дніпровське вище училище фізичної культури на своїй сторінці у Facebook.

У вересні минулого року Магучіх завоювала «срібло» чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі. Українка встановила новий особистий рекорд, підкоривши позначку в 2,04 метра.

Раніше Володимир Зеленський призначив президентську стипендію кільком українським спортсменам, серед яких і Магучіх.

Нагадаємо, на початку лютого Федерація легкої атлетики України визнала Ярославу Магучіх кращою легкоатлеткою року.

Фото: Facebook