Формула-1: Албон виграв етап віртуальних перегонів

Гонщик «Ред Булл» переміг на трасі Інтерлагос (Сан-Паулу, Бразилія).

Пілот «Ред Булл» Алекс Албон виграв віртуальний Гран-прі на трасі Інтерлагос. Це перша перемога пілота з Таїланду у віртуальному сезоні, повідомляє Укрінформ.

Друге місце посів пілот «Вільямса» Джордж Расселл, третім став гонщик «Феррарі» Шарль Леклер.

Це перша перемога Албона у віртуальній серії. Раніше два Гран-прі виграв Леклер, а на першому етапі переміг тест-пілот «Рено» Чжоу Гуань.

Шарль Леклер очолює загальний залік віртуальної серії. В його активі 65 очок. Друге місце займає Стоффель Вандорн («Мерседес») - 48 очок. Албон піднявся на третю позицію - 47 очок.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки.

Фото: Getty Images, twitter.com/F1