Формула-1: Леклер виграв другий поспіль етап віртуальних перегонів

Гонщик «Феррарі» переміг на Гран-прі Китаю.

Пілот «Феррарі» Шарль Леклер виграв віртуальний Гран-прі Китаю. Це вже друга поспіль перемога монегаска у віртуальному сезоні, повідомляє Укрінформ.

Друге місце посів пілот «Ред Булл» Алекс Албон, третім став тест-пілот «Рено» Чжоу Гуань.

Це друга перемога Леклера у віртуальній серії. Раніше монегаск виграв Гран-прі, яке відбувалось на трасі в Мельбурні. Всього Формула-1 провела три гонки віртуальної серії, першу (Гран-прі Бахрейну) виграв Чжоу Гуань.

Шарль Леклер очолює загальний залік віртуальної серії. В його активі 51 очко. Друге місце займає Чжоу Гуань - 40 очок. Замикає трійку лідерів Стоффель Вандорн («Мерседес») - 37 очок.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки.

Фото: motorsport.com