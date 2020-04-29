НХЛ подовжила трансферні угоди з 13 країнами Європи

НХЛ подовжила трансферні угоди з 13 країнами Європи

Укрінформ
Тринадцять європейських країн подовжили трансферні угоди з НХЛ.

Таким чином, Національна хокейна ліга зможе поповнитися хокеїстами з Європи. Про це повідомляє XSPORT із посиланням на пресслужбу організації.

Трансферні угоди з НХЛ подовжили Австрія, Білорусь, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Норвегія, Словаччина, Швеція і Британія. Також контракт на один рік укладено зі швейцарською та канадською мінорними лігами.

Раніше стало відомо, що НХЛ не зупинятиме вдруге сезон, якщо після його відновлення у одного або декількох гравців буде виявлено коронавірус. 

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Сезон у НХЛ був зупинений 12 березня. Ліга вже перенесла драфт, тести і церемонію вручення нагород. Однак нещодавно стало відомо, що драфт-2020 може відбутися до відновлення сезону. Наразі карантин в НХЛ діє до 30 квітня. Вже з 15 травня гравці можуть повернутися до неформальних тренувань.

Фото: AMI Graphics

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