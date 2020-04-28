Бої Кличків увійшли до ТОП-50 найкращих поєдинків в історії боксу

Поєдинки за участю легендарних українських боксерів Віталія та Володимира Кличків уболівальники включили до топ-50 кращих боїв в історії цього виду спорту.

Голосування провів популярний ресурс TheTopTens.com.

До топ-50 рейтингу увійшли два бої Віталія Кличка та один - Володимира, причому, всі проти британців. Поєдинок 2003 року Віталій Кличко - Дерек Чісора посів 39-те місце, бій Леннокс Льюїс - Віталій Кличко (2003) - 34-те, а зустріч Володимир Кличко - Ентоні Джошуа (2017) - 22-е.

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Найкращим в історії боєм симпатики боксу назвали перший поєдинок на рингу між американцями Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером (1971).

На фото givemesport: бій Леннокс Льюїс - Віталій Кличко.