Пішла з життя відома гандболістка київського "Спартака" Марина Базанова

В Бремені (Німеччина) у вівторок, 28 квітня, на 58-му році життя померла триразова чемпіонка світу з гандболу Марина Базанова.

Марина Базанова більшу частину професійної кар'єри провела в київському "Спартаку", у складі якого під керівництвом легендарного українського тренера Ігоря Турчина неодноразово ставала чемпіонкою СРСР і Кубка європейських чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

У 1991 році Базанова перейшла із "Спартака" в німецький "Валле Бремен", де обійняла посаду граючого тренера. Після завершення професійної кар'єри спортсменка працювала в "Бремені" реабілітологом.

У складі збірної СРСР Базанова стала триразовою чемпіонкою світу (1982, 1986, 1990), а також завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор (1988). У складі Об'єднаної команди на ОІ-1992 Базанова також здобула "бронзу".

фото: rushandball.ru.