Український гросмейстер виграв міжнародний онлайн-турнір Sunway Sitges
Укрінформ
17-річний киянин Кирило Шевченко вийшов переможцем міжнародного онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla, який в період пандемії коронавірусу організувала іспанська Федерація.
Загалом в турнірі взяли участь понад 190 шахістів з 76 країн, які визначали переможця та призерів за швейцарською системою в дев'ять турів з класичним контролем часу, повідомляє Укрінформ.
Український гросмейстер Кирило Шевченко в підсумку набрав 7 очок з 9-ти можливих, випередивши за додатковими показниками вісім гравців, в активі яких також по 7 очок.
Друге місце посів парагваєць Аксель Бахман, третє - Чінна Редді Мехар з Індії. Співвітчизник Шевченка 45-річний Михайло Копилов фінішував дев'ятим.
На фото: Кирило Шевченко (fide.com).