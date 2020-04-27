Magnus Carlsen Invitational: Карлсена наздогнали Накамура і Дін Ліжень

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися заключні матчі п'ятого туру, за підсумками яких у таблиці утворилося тривладдя.

Фабіано Каруана (США) на тай-брейку (армагеддон) обіграв Хікару Накамуру (США) - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), а росіянин Ян Непомнящий програв китайцю Дін Ліженю - 1,5:2,5 (рахунок у матчі 0:3), повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, на старті 5-го туру ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен напередодні зазнав першої поразки, програвши голландцю Анішу Гірі - 1,5:2,5 (рахунок у матчі 0:3), а іранець Аліреза Фірузджа взяв гору над французом Максимом Вашьє-Лагравом - 2,5:1,5 (рахунок у матчі - 3:0).

Турнірне становище учасників: Накамура - 11 очок (12,5), Карлсен - 11 (11,5), Дін Ліжень - 11 (11), Каруана - 10 (10,5), Вашьє-Лаграв - 5 (10), Непомнящий - 5 (9), Гірі - 4 (8,5), Фірузджа - 3 (7).

У шостому турі зустрінуться: Карлсен - Непомнящий, Фірузджа - Гірі, Накамура - Дін Ліжень, Каруана - Вашьє-Лаграв.

Читайте також: Сестри Музичук зіграють в командному онлайн Кубку націй з шахів

Як повідомлялося, суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.