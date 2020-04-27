Українська асоціація футболу отримає 4,3 млн євро від УЄФА

УАФ має право самостійно визначати, на які завдання направити ці фінанси на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу.

Українська асоціація футболу (УАФ) отримає 4,3 млн євро від УЄФА в рамках допомоги національним асоціаціям в боротьбі з наслідками коронавірусу, повідомляє сайт УЄФА.

УЄФА за програмою HatTrick виділив 246,5 млн євро, які розподілять між 55 асоціаціями. При цьому національні організації отримали право самостійно визначати, на які завдання направити ці фінанси на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. На другому місці «Зоря» - 36 балів. Стільки ж очок і у київського «Динамо», що йде третім.

До завершення чемпіонату України командам необхідно провести ще дев'ять турів.

Фото: сайт УАФ