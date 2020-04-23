Визначились півфіналісти баскетбольної Cyber Суперліги Парі-Матч
Учасники Cyber Суперліги Парі-Матч зіграли матчі 1/4 фіналу, за підсумками яких визначилися півфіналісти, повідомляє сайт ФБУ.
Серії на цій стадії тривали до двох перемог.
Олександр Липовий («Бостон») - Роман Новіков («Нью-Орлеан») - 2:0 (80:74, 82:66)
Олександр Антипов («Філадельфія») - Юрій Кондраков («Юта») - 0:2 (52:59, 56:58)
Максим Закурдаєв («Голден Стейт») - В'ячеслав Петров («Лейкерс») - 0:2 (32:68, 45:66)
Андрій Кожем'якін («Далас») - Вадим Прокопенко («Бруклін») - 2:1 (69:83, 72:70, 53:47).
У півфінальних серіях зустрінуться Липовий - Кондраков і Кожем'якін - Петров. Матчі півфіналів відбудуться 25 квітня.
Нагадаємо, чемпіонат української баскетбольної Суперліги зупинили через епідемію коронавірусу. Чемпіоном достроково визнали «Дніпро».