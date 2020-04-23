Стали відомі суперники збірних України з хокею на чемпіонатах світу наступного сезону

На черговому засіданні Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF), яке проводилось у форматі відеоконференції, затвердили програму чемпіонатів світу на сезон-2020/21.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків у групі Б першого Дивізіону пройде 25 квітня – 1 травня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Суперниками збірної України стануть команди Литви, Польщі, Японії, Естонії та Сербії. Першочергове право на проведення чемпіонату залишається за польським Катовіце.

Національна жіноча збірна України виступатиме в Дивізіоні ІІІ. Її суперниками стануть збірні Бельгії, Румунії, Болгарії, Литви та Гон-Конга.

Збірна команда юніорів до 20 років (U-20) залишилася в Дивізіоні І-Б і наступного року зіграє зі збірними Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії. Місце та строки проведення чемпіонату визначать на річному Конгресі IIHF.

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Юніорська збірна до 18 років зіграє в Дивізіоні 1-Б зі збірними Австрії, Угорщини, Італії та Словенії. Право на проведення чемпіонату світу U-18 залишається за Асіяго, якщо Італія підтвердить своє бажання прийняти його.

Фото: uhl.ua