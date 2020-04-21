«Барселона» вперше продасть права на назву стадіону «Камп Ноу»

Усі гроші підуть на боротьбу з коронавірусом.

«Барселона» продасть права на назву свого домашнього стадіону «Камп Ноу» для збору грошей на боротьбу з коронавірусом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рада директорів клубу затвердила передачу прав на назву «Камп Ноу» на сезон-2020/21 фонду «Барселони», який займеться пошуком спонсора.

Рішення прийняли з метою зібрати кошти для інвестування в дослідницькі проекти Каталонії і всього світу, створені для боротьби з пандемією.

Стадіон «Барселони» вперше в історії змінить свою назву.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.

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