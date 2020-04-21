Чемпіонка Росії з велоспорту дискваліфікована на 4 роки за допінг

Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Як повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), в пробі 28-річної спортсменки були виявлені заборонені речовини псевдоефедрин і триамцинолон ацетонід. Відсторонення велогонщиці відраховується від 9 вересня 2019 року. Читайте також: Фуркад пояснив, чому не вдавався до допінгу Гончарова стала чемпіонкою Росії з велоспорту на шосе 2019 року в груповій гонці. На фото: Олександра Гончарова (ЦСКА).