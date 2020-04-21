Чемпіонка Росії з велоспорту дискваліфікована на 4 роки за допінг

Чемпіонка Росії з велоспорту дискваліфікована на 4 роки за допінг

Укрінформ
Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Як повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), в пробі 28-річної спортсменки були виявлені заборонені речовини псевдоефедрин і триамцинолон ацетонід.

Відсторонення велогонщиці відраховується від 9 вересня 2019 року.

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Гончарова стала чемпіонкою Росії з велоспорту на шосе 2019 року в груповій гонці.

На фото: Олександра Гончарова (ЦСКА).

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