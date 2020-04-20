Доля чемпіонату Європи з академічного веслування в Польщі визначиться 31 липня

Міжнародна федерація веслувального спорту (FISA) оголосила, що до 31 липня буде прийнято рішення, чи можливе проведення в 2020 році чемпіонату Європи з академічного веслування в Познані (Польща).

Як інформує офіційний сайт FISA, на даний момент регату поставили в календарі на 9-11 жовтня, але все залежить від розвитку ситуації з коронавірусом.

Першість Європи з академічного веслування серед молоді (спортсмени до 23-х років) в Дуйсбургу (Німеччина) планується на 5-6 вересня. Рішення про можливість проведення повинні прийняти до 30 травня.

Першість Європи серед юніорів в Белграді (Сербія) планується на 26-27 вересня, але 24 червня - крайній термін прийняття рішення про проведення регати.

На фото: Діана Димченко (worldrowing.com).