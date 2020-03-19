Олімпійську кваліфікацію у веслуванні за поточним календарем провести неможливо - FISA
Міжнародна федерація веслувального спорту (FISA) заявила, що скасовані регати, в тому числі Люцернська регата (17-19 травня), унеможливили при календарі 2020 року провести відбір на Олімпійські ігри-2020 року, повідомляє офіційний сайт FISA.
Зокрема, скасовані і не будуть перенесені фінальна олімпійська кваліфікаційна регата в Люцерні, континентальні олімпійські кваліфікаційні регати, третій етап Кубка світу з веслувального спорту в Люцерні.
Кваліфікація на Олімпійські ігри-2020 у Токіо з використанням запланованих вище регат більше неможлива.
В даний час FISA знаходиться в тісному контакті з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародним паралімпійських комітетом (МПК) з метою підготовки пропозицій щодо змін у відповідних системах кваліфікацій.
Найближчим часом буде опублікована додаткова інформація про ці події.