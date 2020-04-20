Брестське "Динамо" може розірвати контракт з Хачеріді

Брестський футбольний клуб "Динамо" в односторонньому порядку планує припинити співпрацю з українським захисником Євгеном Хачеріді.

До такого рішення керівництво клубу змусило неналежна поведінка 32-річного футболіста у матчі чемпіонату країни з "Вітебськом" (0:1). Крім того, "Динамо" також збирається оштрафувати українського захисника, повідомляє видання Pressball.

"На 85-й хвилині Хачеріді вдарив суперника, який перебував без м'яча, п'ятою. За неспортивну поведінку гравець отримав пряму червону картку, а у ворота команди призначили пенальті. Після гри Хачеріді у підтрибунному приміщенні намагався вдарити головного суддю матчу Сергія Чистова", - зазначається у повідомленні.

Арбітр вказав всі подробиці інциденту. Євгену загрожує дискваліфікація мінімум на п'ять матчів чемпіонату Білорусі.

Фото: pressball.by.