«Реал» не може дозволити собі трансфер Кейна – ЗМІ

В Мадриді не готові платити «Тоттенгему» 200 мільйонів фунтів.

У мадридському «Реалі» не зможуть дозволити собі найближчим часом трансфер нападника збірної Англії і «Тоттенгема» Харрі Кейна, повідомляє Daily Mail.

В «Реалі» вважали Харрі Кейна пріоритетним варіантом для посилення атаки в літнє трансферне вікно, але через пандемію коронавірусу найближчим часом цей трансфер став неможливим.

Раніше з цієї ж причини від спроби придбати форварда «Тоттенгема» відмовився «Манчестер Юнайтед». Лондонський клуб через фінансові проблеми готовий розглянути продаж гравця за суму не менше 200 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що в 25 матчах у всіх турнірах цього сезону Харрі Кейн забив 17 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.

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