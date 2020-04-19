Літній чемпіонат світу з біатлону можуть перенести через пандемію COVID-19
Укрінформ
Літній чемпіонат світу-2020 з біатлону, який повинен пройти 19-23 серпня в німецькому Рупольдингу, може бути перенесений через коронавірус.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) обговорює кілька варіантів календаря, включаючи перенесення турніру на більш пізні дати.
У Німеччині до 31 серпня діє заборона на проведення масових заходів.
Очікується, що рішення щодо проведення літнього чемпіонату світу IBU оголосить в травні.
Раніше повідомлялося, що IBU може змінити календар наступного Кубка світу з біатлону.