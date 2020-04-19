Карлсен обіграв Накамуру на старті міжнародного онлайн-турніру з шахів

За ініціативи чемпіона світу з шахів норвежця Магнуса Карлсена стартував двотижневий онлайн-турнір Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів.

У матчах першого туру Карлсен на тай-брейку ("армагеддон") виграв у лідера світового рейтингу в бліці Хікару Накамури зі США - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), а китаєць Дін Ліжень переміг 16-річного іранця Алірезу Фірузджу 2,5:1,5 (рахунок в матчі 3:0), повідомляє Укрінформ.

У неділю, 19 квітня, зійдуться Фабіано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Росія), Максим Вашьє-Лаграв (Франція) - Аніш Гірі (Голландія).

Суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Початок партій о 17 годині за київським часом.

На фото: Магнус Карлсен (fide.com).