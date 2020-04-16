Фінал Ліги чемпіонів можуть зіграти 29 серпня – ЗМІ

Фінал ЛЧ прийматиме Стамбул, фінал ЛЄ – Гданськ.

Фінал Ліги чемпіонів можуть зіграти в кінці серпня через пандемію коронавірусу, повідомляє видання The Telegraph.

УЄФА пропонує провести фінал Ліги чемпіонів 29 серпня. Фінал Ліги Європи можуть зіграти 26 серпня. Обговорення нового розкладу матчів в єврокубках і національних лігах тривають.

Зокрема, пропонується провести матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а решту турніру - в серпні.

УЄФА не заперечує проти того, щоб провести матчі єврокубків одночасно з іграми в національних чемпіонатах, але багато клубів наполягають на тому, щоб спочатку дограти чемпіонати, а потім переключитися на єврокубки.

Проведення єврокубків в кінці серпня дозволить дограти національні першості. Також до цього моменту європейські країни вже можуть скасувати обмеження щодо переміщення по Європі.

Нагадаємо, 22 квітня УЄФА має прийняти остаточне рішення як щодо національних змагань, так і щодо єврокубків.

Фото: Укрінформ