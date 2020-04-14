Після звернення Макрона «Тур де Франс» точно перенесуть

До 11 липня у Франції не проводитимуть великих публічних заходів, а старт велогонки – 27 червня.

Велогонка «Тур де Франс-2020» не відбудеться цього літа. Це стало зрозуміло після рішення президента Франції, повідомляє The Guardian.

У своєму зверненні до нації Еммануель Макрон сказав, що Франція залишиться на карантині до 11 травня, щоб спробувати зупинити поширення COVID-19, і що до 11 липня не проводитимуть великих публічних заходів.

Офіційного підтвердження перенесення гонки в цьому році поки не надходило, воно очікується в кінці цього місяця. Але подія точно не зможе пройти з глядачами. Очікується, що організатори «Тура» відмовляться від можливості проведення гонки без уболівальників.

Нагадаємо, 107-й «Тур де Франс» мав розпочатися 27 червня в Ніцці. Колумбієць Еган Берналь сподівається захистити свій титул в конкуренції проти свого товариша по команді Ineos Кріса Фрума.

Фото: theguardian.com