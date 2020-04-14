Святослав Михайлюк: Україні треба зібрати хорошу збірну й вигравати

Атакувальний захисник клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк взяв участь у прямому ефірі в Instagram з головним тренером "Черкаських Мавп" Максимом Міхельсоном.

Представник України у найсильнішій баскетбольній лізі світу розповів, що потрібно зробити для того, аби підняти рівень вітчизняного баскетболу, повідомляє Basket.com.ua.

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"Збірній України треба зібрати дуже хорошу команду і почати вигравати. Мені здається, це підніме рівень та інтерес не лише у гравців, а й у вболівальників. Потрібно відкривати школи й академії, які збирають дітей в одному місці, як я розпочинав з 9 ти років. Ми не просто три рази на тиждень займалися баскетболом, ми працювали два рази на день - перед заняттями у школі та після них. Якщо у мене не виходило приходити на тренування, ви (звертається до Максима Міхельсона. - Ред.) приїжджали до мені в школу. Ми тренувалися з 7-ї до 8.30 ранку. Це все має починатися з малого віку, і ставитися до цього треба більш фахово", - сказав 22-річний уродженець Черкас.

Фото: Getty Images.