Зінченко і Коноплянка зіграють проти Польщі у FIFA 20

Онлайн-матч відбудеться 14 квітня, початок о 20:00.

Півзахисники збірної України Олександр Зінченко і Євген Коноплянка зіграють проти команди Польщі в футбольному симуляторі FIFA 20, повідомляє сайт УАФ.

Суперниками футболістів України стануть півзахисники збірної Польщі - Матеуш Кліх і Мацей Рибус.

Онлайн-протистояння національних команд відбудеться у вівторок, 14 квітня. Початок поєдинку о 20:00 за київським часом. Трансляцію матчу Україна - Польща можна подивитися на офіційному Youtube-каналі УАФ.

Нагадаємо, що в березні Зінченко двічі розгромив захисника Бенжамена Менді (6:1, 5:1) в FIFA 20 в рамках протистояння Україна - Франція.

Також Зінченко поступився в півфіналі міжнародного турніру з FIFA 20. Олександр програв португальському нападнику «Вулвергемптона» Діогу Жоте (2:4).

Фото: Укрінформ