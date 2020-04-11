Команда Зінченка і «Динамо» зіграють у благодійному турнірі з CS:GO

В комп’ютерні ігри за динамівців гратимуть Шапаренко, Миколенко, Бурда, Шабанов.

Благодійний турнір з CS:GO We Strike пройде з 15 по 16 квітня, повідомляє Tribuna.com.

Команду Олександра Зінченка представлятимуть, зокрема, Олександр Зубков («Ференцварош») і Василь Кравець («Луго»).

За «Динамо» зіграють Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов і Ахмед Алібеков.

Раніше повідомлялося, що учасниками стали Андрій Ярмоленко та Микола Морозюк, проте їх поки немає в списку команд.

Всі кошти, виручені від турніру, спрямують на боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, нещодавно команда Олександр Зінченко з CS:GO поступилися в шоуматчі.

Фото: Укрінформ