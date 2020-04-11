Команда Зінченка і «Динамо» зіграють у благодійному турнірі з CS:GO
Благодійний турнір з CS:GO We Strike пройде з 15 по 16 квітня, повідомляє Tribuna.com.
Команду Олександра Зінченка представлятимуть, зокрема, Олександр Зубков («Ференцварош») і Василь Кравець («Луго»).
За «Динамо» зіграють Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов і Ахмед Алібеков.
ZINA TEAM: @zinchenko_96 @zubiksane4ka @y.artem25 @iamjeny4 @vasyan3 ✅ CELEBRITY TEAM: @alexeykostylev @sozanovskiy @kyivstoner @dashkevichsasha @ruha.17 ✅ Умерли в тильте: @smolovfedor_10 @rifatzhemaletdinov @markov777 @_baks87 @shamhalov_jr ✅ Beginners: @kokorin9 @kokorin7 @churikovvvv @kuropatkin11_g @kardavaar6 ✅ TM.ARENA: @krot_57 @bezdenezhnykh87 @anton.bykov94 @davydovdenis69 @samsonovtema ✅ DK TEAM: @nikolay.shaparenko @mikola_16 @n.burda26 @a_shabanov @alibekov_a.a ✅ CHOCHIK TEAM: @chochiev.17 AVAMO TEAM: @alexykhakhlev @vadymchervak @s10bo @artemkovbasa ✅
Раніше повідомлялося, що учасниками стали Андрій Ярмоленко та Микола Морозюк, проте їх поки немає в списку команд.
Всі кошти, виручені від турніру, спрямують на боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, нещодавно команда Олександр Зінченко з CS:GO поступилися в шоуматчі.
Фото: Укрінформ