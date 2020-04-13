Я не мішок картоплі, сам вирішу, де продовжу кар'єру – Ракітич

Хорватський футболіст гостро висловився щодо спроб «Барселони» продати його в інший клуб.

Хорватський півзахисник «Барселони» Іван Ракітич висловився на тему свого майбутнього, повідомляє видання Mundo Deportivo.

«Я розумію ситуацію, але я не мішок картоплі, з яким можна робити що завгодно. Ви завжди можете поговорити зі мною, але найголовніше: я хочу бути в місці, де мене люблять і поважають. Де мені і моїй родині добре. Якщо це тут - я в захваті, якщо ні, сам вирішу, де продовжу кар'єру», - заявив Іван Ракітич.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що «Барселона» готова продати Ракітича і що до гравця проявляють інтерес туринський «Ювентус» і «Манчестер Юнайтед». Але сім'я гравця зацікавлена ​​в тому, щоб залишитися в Іспанії, з цієї причини хорват бачить для себе пріоритетним варіантом мадридський «Атлетіко».

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