Долю футбольного чемпіонату Бельгії вирішать 24 квітня

Бельгійська ліга чекає на рекомендації УЄФА.

Генеральну асамблею клубів чемпіонату Бельгії перенесли. На ній мали проголосувати за дострокове закінчення турніру, повідомляє видання Het Laatste Nieuws.

Клуби планували проголосувати 15 квітня, тепер їх збори відбудуться 24 квітня. Причина перенесення криється в запланованих на 23 квітня зборах виконавчого комітету УЄФА. Виконком має визначитись, як реагувати на дострокове завершення чемпіонатів в Європі. Залежно від рішення УЄФА, бельгійські клуби і вирішуватимуть – догравати чемпіонат чи достроково його завершувати.

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Нагадаємо, на початку квітня клуби Бельгії підтримали ідею дострокового закінчення чемпіонату і винесли питання на розгляд Генеральної асамблеї місцевої ліги. Чемпіоном країни планували призначити чинного лідера «Брюгге», в складі якого грає український захисник Едуард Соболь.

УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення сезону в чемпіонатах.

Фото: voetbal24.be