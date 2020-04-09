Формула-1: старт в липні, 19 гонок в сезоні

Перші етапи в сезоні можуть провести без глядачів.

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун розповів про те, як серія планує провести сезон-2020, повідомляє Sky Sports.

«Якщо ми почнемо на початку липня, то зможемо провести 19 гонок. Буде складно - три етапи поспіль, тиждень відпочинку, потім знову три етапи. Звичайно, перельоти для команд і всіх учасників стануть великою проблемою. На наш погляд, найкраще почати сезон в Європі. Можливо, це буде гонка без глядачів. Ми можемо організувати чартери для команд і переконатися, що всі протестовані і небезпеки немає. Гран-прі без глядачів - це не дуже здорово, але все ж краще, ніж взагалі без гонок. Необхідно пам'ятати, що за гонками спостерігатимуть мільйони уболівальників з дому.

Мінімальна кількість етапів для чемпіонату - вісім, і їх можна набрати, навіть якщо ми стартуємо в жовтні. Але завжди є можливість перенесення гонок на наступний рік. Ми обговорюємо таку можливість і можемо закінчити сезон в січні, незважаючи на складності. Якщо говорити про цей сезон, то можливі всі варіанти - від восьми до 19 Гран-прі», - заявив Браун.

Нагадаємо, на даний момент першою гонкою нового сезону значиться Гран-прі Франції 28 червня. Перші дев'ять етапів 2020 року скасували або перенесли через пандемію коронавірусу.

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