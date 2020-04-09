Українські легкоатлети досі не повернулися додому із закордонних зборів

Станом на сьогодні офіційно українські легкоатлети перебувають на зборах в трьох країнах - Киргизстані, Кенії та Португалії.

Про це повідомляє офіційний сайт "Легка атлетика України".

Як зазначається, нині є дві протилежні позиції офіційних органів України. Мінмолодьспорту говорить про те, що ми маємо найближчим часом неодмінно повернути спортсменів в Україну. Міністерство закордонних справ у свою чергу наполегливо радить громадянам України не намагатися повертатися, і залишатися до кінця карантину там, де вони знаходяться.

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) звернулася до профільного Міністерства з цього приводу з офіційним листом і очікує на інформацію.

Паралельно Легка атлетика України продовжує вживати заходів, орієнтуючись в першу чергу на бажання спортсменів та тренерів, які знаходяться на зборах. ФЛАУ має чітку позицію від нашої групи, яка перебуває в Португалії - там хочуть повернутися. Федерація активно працює над тим, аби це здійснити. Завдячуючи посольству України в Португалії, взаємодії з Мінмолодьспорту та МЗС, все йде до того, що найближчим часом буде організовано рейс, яким наші спортсмени зможуть повернутися.

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Проте, тут є ще питання обсервації - поки немає чіткої інформації щодо того, як легкоатлети та тренери мають її проходити. Відомо лише, що вона має тривати щонайменше два тижні. Зараз ФЛАУ працює з Мінмолодьспорту, аби можна було профінансувати обсервацію з коштів, виділених на підготовку атлетів. Адже вони їхали на закордонні збори не з власної ініціативи, а їх туди відряджали за державний кошт. А значить не спортсмени та тренери мають платити за проходження обсервації.

Фото: uaf.org.ua.