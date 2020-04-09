Правила футболу: нові трактування гри рукою і офсайду

IFAB роз’яснила, де проходить межа між плечем і рукою.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) опублікувала в офіційному документі зміни і трактування деяких з футбольних правил.

Рада пояснила, в яких випадках прийнято фіксувати гру рукою: при визначенні порушення правил межа між плечем і рукою проходить по лінії пахви.

Що стосується правил офсайду, то в разі якщо гравець команди, що захищається, навмисно зіграв рукою, після чого м'яч опинився у суперника, то в такій ситуації положення поза грою у атакуючої команди не повинно фіксуватися.

Уточнено правило використання допомоги системи VAR: відеоасистенти головного арбітра можуть давати йому поради щодо спірного епізоду, але остаточне рішення все одно залишається за ним.

Нагадаємо, сьогодні більшість національних футбольних чемпіонатів припинили у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: IFAB