Віктор Циганков зізнався, що сумує за збірною України

Атакуючий футбольний хавбек київського "Динамо" і національної збірної України Віктор Циганков зізнався, що сумує зао національною командою, матчі якої скасовані через пандемію коронавірусу.

Гравець розмістив в Instagram фото у футболці збірної і написав: "Я щиро сумую".

22-річний Циганков провів за збірну України 20 поєдинків, в яких відзначився трьома голами. Два м'ячі Віктор забив у переможному матчі відбору Євро-2020 проти команди Сербії (5:0).

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу європейські чемпіонати призупинені. УЄФА також відстрочив відновлення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи на невизначений термін. Євро-2020 перенесли на 2021 рік.