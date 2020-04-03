АПЛ не відновлюватиме чемпіонат на початку травня

В Англії гратимуть лише з дозволу уряду та медиків.

Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) заявила, що після переговорів між клубами і лігою вирішили не відновлювати чемпіонат на початку травня, повідомляє сайт АПЛ.

Дата відновлення чемпіонату Англії не називається, ігри почнуть проводити лише тоді, коли це буде безпечно. Футбольні змагання, перервані через пандемію, відновлять лише з дозволу уряду і медичних служб.

Відзначається, що в Англії мають намір дограти як чемпіонат, так і кубкові турніри, щоб зберегти цілісність кожного змагання.

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Також клуби погодилися провести консультації зі своїми гравцями щодо скорочення зарплат на 30%.

Крім цього, клуби АПЛ нададуть підтримку командам нижчих дивізіонів Англії. АПЛ одноголосно проголосувала за те, щоб виділити 125 мільйонів фунтів клубам Чемпіоншипа і нижчим лігам.

Нагадаємо, АПЛ пішла на вимушену паузу, зігравши 29 турів. Лідирує «Ліверпуль», якому досить здобути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії.