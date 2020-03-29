Етапи Світової серії з триатлону, окрім японського, перенесли

Міжнародна федерація триатлону (ITU) оголосила про перенесення низки стартів Світової серії.

Змагання в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати - 5-7 березня) і Гамільтоні (Бермуди - 18 квітня) були відкладені раніше, а до них додалися етапи в Лідсі (Велика Британія - 6-7 червня) і Монреалі (Канада - 23-28 червня), повідомляє офіційний сайт ITU.

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Відзначимо, що старт в японській Йокогамі 16 травня поки не скасований і не перенесений, хоча шансів на його проведення в зазначений термін практично не залишилося.