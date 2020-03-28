ФІБА назвала господаря чемпіонату світу-2022 з баскетболу серед жінок

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила місце проведення чемпіонату світу 2022 року серед жіночих команд.

У фінальному голосуванні Австралія перемогла Росію, повідомляє ФБУ.

Визначення господаря відбувалося в режимі відеоконференції через заходи безпеки, викликані пандемією коронавірусу.

Це вже другий чемпіонат світу серед жінок для Австралії. Перший відбувся 1994 року.

Змагання відбуватимуться у вересні-жовтні 2022 року в Сіднеї. 12 збірних зіграють 38 поєдинків на двох аренах в Олімпійському парку.